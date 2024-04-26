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06:12, 26 апреля 2024Мир

МИД Китая высказался о последствиях конфликта с США

Ван И: конфликт США и Китая приведет к проигрышу обеих сторон

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Конфликт США и Китая приведет к проигрышу обеих сторон, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. О последствиях сотрудничества и противостояния Вашингтона и Пекина глава китайского МИД порассуждал во время встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости.

«Международное сообщество ждет, чтобы увидеть, возглавят ли КНР и США международное сотрудничество с целью решения глобальных проблем, что стало бы выигрышем для обеих сторон, или же их отношения скатятся к конфронтации или даже конфликту», — высказался он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Блинкен прибыл в Китай 24 апреля. В ходе своего визита он планирует обсудить конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

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      Маргарита Пименова
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