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06:15, 26 апреля 2024Интернет и СМИ

Девушка работала в саду и откопала необычную монету

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пользовательница Reddit показала на портале фотографию монеты, которая, предположительно, использовалась в публичном доме. Девушка рассказала, что откопала необычный предмет, когда работала на своем участке.

«Публичный дом, казино, еда, виски, девушки», — гласит чеканка. На монете также указано, что посетители должны помыться перед тем, как заходить в комнаты. Кроме того, отмечено, что заведение находится в городе Вирджиния-Сити в штате Невада.

Автор публикации предположила, что монета может быть поддельной. По словам девушки, ей не удалось найти информацию об этом публичном доме в интернете, однако она наткнулась в сети на объявления о продаже таких же монет.

«Могу предположить, что монета была сделана не так уж давно, исходя из того, какая четкая надпись», «К сожалению, монета, похоже, современная. Возможно, ее сделали для какой-то рекламы или для туристов», — предположили пользователи Reddit. Они также посоветовали девушке попытаться продать монету или же отдать ее в местный музей.

Ранее сообщалось, что на Reddit опубликовали фото из 1950-х, которое можно считать прообразом популярного мема про неверного парня. На снимке идущий по улице вместе со своей девушкой молодой человек оглядывается на проходящую мимо женщину.

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      Олег Давыдов
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