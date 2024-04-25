На фото из 1950-х нашли прообраз популярного мема

Пользователь Reddit с ником NickyPappagiorgio выложил на форуме фото, сделанное в 1950-х годах, которое можно считать прообразом популярного мема про отвлеченного парня. На снимке идущий по улице вместе со своей девушкой молодой человек оглядывается на проходящую мимо эффектную блондинку в белом платье.

«Ида Морган привлекла внимание, позируя на Фремонт-стрит. Снимок сделан примерно в 1958 году. Морган была коронована как Мисс Миниатюрность и делала рекламные фотографии по всему Лас-Вегасу», — рассказал об истории снимка NickyPappagiorgio.

Пользователи в комментариях оценили качество снимка и красоту запечатленной на нем девушки. Также они опубликовали другие изображения, которые тоже могли бы стать прообразом мема про отвлеченного парня. Они включали в себя сцены из фильмов с Чарли Чаплином и мультсериала «Флинстоуны».

Морган — малоизвестная в России актриса и модель. Американцам она запомнилась по единственной эпизодической роли девушки из боулинг-клуба в фильме «Засада на улице наркоты», вышедшем в прокат в 1958 году.

Мем про отвлеченного парня основан на работе фотографа Антонио Гиллема, которую он выложил на сервис стоковых фото в 2015 году. Снимок с девушкой, недовольной тем, что ее бойфренд впечатлен фигурой незнакомки, стал вирусным двумя годами позднее.

Ранее российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак воссоздала популярный мем с американской порноактрисой Пайпер Перри в окружении чернокожих мужчин. На кадрах Собчак так же, как и порноактриса, сидит на диване.