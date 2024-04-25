Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 25 апреля 2024Интернет и СМИ

На фото из 1950-х нашли прообраз популярного мема

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom                

Пользователь Reddit с ником NickyPappagiorgio выложил на форуме фото, сделанное в 1950-х годах, которое можно считать прообразом популярного мема про отвлеченного парня. На снимке идущий по улице вместе со своей девушкой молодой человек оглядывается на проходящую мимо эффектную блондинку в белом платье.

«Ида Морган привлекла внимание, позируя на Фремонт-стрит. Снимок сделан примерно в 1958 году. Морган была коронована как Мисс Миниатюрность и делала рекламные фотографии по всему Лас-Вегасу», — рассказал об истории снимка NickyPappagiorgio.

Пользователи в комментариях оценили качество снимка и красоту запечатленной на нем девушки. Также они опубликовали другие изображения, которые тоже могли бы стать прообразом мема про отвлеченного парня. Они включали в себя сцены из фильмов с Чарли Чаплином и мультсериала «Флинстоуны».

Материалы по теме:
«Грустный хомяк» — что за мем? Как появился мем Sad Hamster про грызуна с большими глазами
«Грустный хомяк» — что за мем?Как появился мем Sad Hamster про грызуна с большими глазами
21 марта 2024
Тюбик, масик, чечик, штрих и скуф. Кто это такие и как сленг, обозначающий типажи мужчин, стал мемом
Тюбик, масик, чечик, штрих и скуф.Кто это такие и как сленг, обозначающий типажи мужчин, стал мемом
1 апреля 2024
Поляки удивляются бобрам и обзывают их курвой. Как это стало мемом и покорило весь мир?
Поляки удивляются бобрам и обзывают их курвой. Как это стало мемом и покорило весь мир?
4 апреля 2024

Морган — малоизвестная в России актриса и модель. Американцам она запомнилась по единственной эпизодической роли девушки из боулинг-клуба в фильме «Засада на улице наркоты», вышедшем в прокат в 1958 году.

Мем про отвлеченного парня основан на работе фотографа Антонио Гиллема, которую он выложил на сервис стоковых фото в 2015 году. Снимок с девушкой, недовольной тем, что ее бойфренд впечатлен фигурой незнакомки, стал вирусным двумя годами позднее.

Ранее российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак воссоздала популярный мем с американской порноактрисой Пайпер Перри в окружении чернокожих мужчин. На кадрах Собчак так же, как и порноактриса, сидит на диване.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Кого должна успокоить такая ложь?» Посол Антонов усомнился в обещаниях Киева не применять ATACMS по России

      Еще один воюющий за Россию доброволец рассказал об угрозе депортации

      США обвинили Китай в отсутствии нейтралитета и помощи России на Украине

      Матвиенко призвала создавать условия для возвращения части уехавших россиян

      В России начнут спасать угольную отрасль

      Минтруд заявил о гендерном равенстве в сфере труда в России

      На фото из 1950-х нашли прообраз популярного мема

      Россиянина задержали за совершенную в 2003 году расправу над беременной девушкой

      Москвичам пообещали потепление

      Стало известно о взрывах в Черкасской области Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше