Поляки удивляются бобрам и обзывают их курвой. Как это стало мемом и покорило весь мир?
«Бобр курва» (Bobr kurwa) — один из самых живучих мемов последних лет.
С тех пор как появилось первое видео с поляком, случайно встретившим бобра и невероятно этому обрадовавшимся, прошло два года, а интерес к мему не ослабевает. Пользователи по всему миру сделали множество пародий на оригинал, вокруг бобра-курвы выросла целая вселенная, которая с каждым днем расширяется.
Слово kurwa — популярное среди поляков ругательство. Буквально переводится как «шлюха» или «проститутка», однако в речи, как правило, используется в самом разном контексте, в том числе для выражения злости, недовольства или удивления. А фраза Ja pierdolę не имеет цензурного перевода на русский язык. Близкий по значению, но не такой эмоционально насыщенный аналог — «Ну ничего себе!»
Откуда взялся мем про бобра?
Мем «Бобр курва» появился еще в апреле 2022 года. Незамысловатый ролик, в котором молодой человек в экспрессивной манере комментирует встречу с бобром, опубликовал пользователь TikTok из Польши. В видео парень идет за грызуном по пятам и от переизбытка эмоций беспрестанно бранится. Зверь же неспешно от него удаляется.
Черт побери, посмотрите, кого я встретил. Бобер, блин! Офигеть, ну и зверь! Эй, блин, бобер! (...) А ты здоровенный! Черт, впервые в жизни вижу бобра! Что за придурок, он свалил в воду и утонул!
«Этому парню нужно снимать документалки про животных», «Какое счастье звучит в его голосе», «Никогда не думал, что в два часа ночи я буду смотреть обзор на бобра на польском», — шутили о видео на YouTube. В комментариях отметились зрители из Чехии, Словении, России, Украины, Румынии, США и других стран.
«Все мы разные, но все мы понимаем "bóbr kurwa, ja pierdolę"», «Лайк, если ни минуты не учил польский, но понял каждое слово», — писали русскоязычные пользователи.
И хотя герой ролика не раскрывал никаких личных данных, в сети нашли координаты того самого места, где было снято видео. Если верить этим данным, то легендарный мем мог родиться в районе населенного пункта Розтока на юго-западе Польши.
Как «Бобр курва» покорил мир?
Поначалу в мем превратили только звуковую дорожку из видео. Монолог парня, полный неподдельного восторга от встречи с бобром, чаще всего накладывали на другие видео с бобрами или похожими на них животными — например, нутриями или сурками. В одной из самых популярных вариаций этого мема, собравшей миллионы просмотров, под звуки «Бобр курва!» на камеру снимают вомбата.
Однако со временем шутки про бобра-курву вышли далеко за пределы оригинального ролика. Например, один из пользователей сети нарисовал шуточный национальный герб Польши с бобром. Другие принялись уверять, что ролик про грызуна — это то, благодаря чему Польша в принципе известна в мире.
Скриншот: @g_o_n_z_o
Звук из мема стали добавлять в мультфильмы и мультсериалы, где появлялись бобры или отдаленно похожие на них звери. Среди них — аниме «Покемон», мультфильм «Леди и бродяга», а также российский мультсериал «Простоквашино» и советский «Винни Пух»
Фразой «Бобр курва» в итоге стали комментировать все новости про бобров или даже любые публикации о Польше. А туристы в Калининграде и вовсе повторили мем в реальной жизни: они увидели плывущего по Преголе бобра и произнесли культовую фразу. При этом многие пользователи признавались, что ролик про бобра поднимает им настроение. «Иногда просматриваю это видео, когда грустно. Его неподдельная восторженность и веселый голос заряжают позитивом», — рассказал на YouTube один из зрителей.
На волне популярности ролика в сети вспомнили и давно забытые старые ролики, авторы которых тоже радовались внезапной встрече с бобром. Как, к примеру, в когда-то вирусном ролике «Саня, бобер». Многие в шутку предположили, что радость от встречи с бобром является чертой, объединяющей славянские народы. «Это славянская традиция — приходить в восторг, когда видишь бобра. Я поляк и могу подтвердить, что из-за нашего славянского ДНК я не могу не кричать "О курва бобер!", когда вижу его», — поиронизировал один из пользователей.
А вы никогда не задумывались, почему в Восточной Европе так удивляются встрече с бобром? Почему есть видео «Бобр, курва» и «Саня, это бобер», но нет «Omg, a beaver» или «Merde, un castor»? Почему именно славян так будоражит этот грызун?
Впрочем, звание истинных ценителей бобров все же осталось за поляками. На Reddit их даже попросили объяснить причины особого отношения к этим животным. «Они милые и редко встречаются нам по сравнению, например, с дикими кабанами (их у нас очень много даже в городах). Ежи и кроты тоже очень симпатичные, но не такие смешные, как бобры», — объяснил один из польских пользователей.
Однако в сети обнаружились ролики, авторы которых на польском языке радостно комментируют случайные встречи и с другими животными, практически всегда используя слово «курва». Например, ролики «Курва ежик», «Курва ужик» или «Курва олень».
Поляки, говорящие с животными, — мой новый любимый жанр
Прародители мема «Бобр курва»
В действительности польские мемы о встречах с бобрами уходят корнями в 2010-е годы. Один из самых ранних роликов был опубликован на YouTube в 2012 году. На видео мужчина идет за бобром и приговаривает «курва». «Нормальный такой, зараза, бобер», — высказывается он.
В другом старом видео о неудачной попытке выйти на контакт с бобром парень бежит за зверем с криком «курва бобр» и ухитряется схватить его. «Хороший бобер», — довольно говорит он, держа зверя. Однако животное бросается на него и, судя по всему, прогрызает ему штаны.
Все эти видео в 2020-е годы снова стали набирать просмотры и комментарии — во многом именно благодаря популярности легендарного мемного ролика. «Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как поляки записывают видео с бобрами», «Существуют любительские видео из Польши, где при встрече с бобром его не оскорбляют?» — шутят об этом на YouTube.
Согласно фильму «300 спартанцев», дети с малых лет шли на битву против волков. Поляки тоже приняли данный обычай и ходят на бобров