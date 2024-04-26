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05:35, 26 апреля 2024Мир

Советники Трампа задумались о санкциях против ряда стран

Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Советники бывшего президента США Дональда Трампа задумались о санкциях против стран, уходящих от доллара во внешней торговле. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, они обсуждают способы противодействия отказу стран от использования американского доллара. При этом, подчеркивается в статье, команда Трампа рассматривает введение санкций как для союзников, так и для противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах.

Издание также напомнило, что дедолларизацию, в частности, обсуждают страны БРИКС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что дедолларизация стала реальностью, так как доллар является проблемной валютой. Дипломат назвала валюту инструментом гегемонии и нового типа колониализма. «Она используется для наказания, сегрегации, усложнения жизни других людей или превращения ее в кошмар», — отметила она.

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      Марина Совина
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