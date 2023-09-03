Захарова назвала дедолларизацию реальностью

Захарова: дедолларизация стала реальностью, так как доллар — проблемная валюта

Дедолларизация стала реальностью, так как доллар является проблемной валютой. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«В наши дни доллар является очень проблемной валютой. Это не моя политическая точка зрения, это объективный экономический факт», — заявила дипломат.

Захарова назвала валюту инструментом гегемонии и нового типа колониализма. «Она используется для наказания, сегрегации, усложнения жизни других людей или превращения ее в кошмар», — уверена представитель МИД РФ.

Дипломат рассказала, что страны БРИКС намерены создать систему финансовых гарантий, «чтобы не стать жертвой очередного американского кризиса». «С российской точки зрения, эта система, которую мы пытаемся сформировать, более стабильная и безопасная», — сказала Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не пытается «угробить» доллар, это делают сами США, перестав обеспечивать его роль в мире. «Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар», — сообщил глава МИД, выступая перед студентами МГИМО.