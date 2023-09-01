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11:56, 1 сентября 2023Мир

В России признались в отсутствии желания «угробить» доллар

Глава МИД Лавров: Россия не пытается угробить доллар, это делают сами США
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не пытается «угробить» доллар, это делают сами США, перестав обеспечивать его роль в мире. Его слова передает ТАСС.

«Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар», — сообщил глава МИД, выступая перед студентами МГИМО. Министр отметил, что Соединенные Штаты перестали обеспечивать роль доллара, которая была приемлема во всем мире. «Вот в чем проблема», — отметил он.

Ранее Лавров признал неготовность стран БРИКС к введению единой валюты. Пока обсуждения связаны только с обеспечением взаимной торговли, экономическими проектами и инвестициями.

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    Александр Слабиев
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