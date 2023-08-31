В России предложили БРИКС использовать валютный опыт СССР

Росконгресс предложил БРИКС использовать для создания единой валюты опыт СССР

Для создания единой валюты страны БРИКС могли бы воспользоваться советским опытом двухконтурной валютной системы, в рамках которой в стране ходил внутренний рубль, а для внешних расчетов использовался переводной. К такому выводу пришли эксперты Росконгресса, на исследование которых ссылается РИА Новости.

По их мнению, другие варианты, применявшиеся в мировой практике, подходят хуже. Речь идет о специальных правах заимствований (СДР) Международного валютного фонда (МВФ) и европейской валютной единицы экю, предшественницы евро.

Переводной рубль был утвержден в 1963 году. Он не имел формы банкнот или казначейских билетов, а использовался для безналичных расчетов между странами — участницами Совета экономической взаимопомощи (входили страны социалистического блока), то есть существовал только в виде записей на счетах Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС), Международного инвестиционного банка (МИБ) или в национальных банках.

Впрочем, эксперты признали, что аналог переводного рубля интересен скорее для России, ЮАР и Бразилии, экономика которых построена на экспорте сырья. А вот Китай и Индия экспортируют товары с большой долей добавленной стоимости, а значит, в большей степени зависят от импортных сырья или комплектующих.

Для них валюта БРИКС в таком виде сокращает возможность экономических отношений. Поэтому, констатировали в Росконгрессе, если страны БРИКС захотят иметь общее расчетное средство, им придется искать какие-то новые решения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС не ведут переговоры о создании новой валюты, пока обсуждения касаются только увеличения использования национальных валют и в перспективе альтернативной платежной системы.

Москва активнее всех говорит о возможности создания специальной валюты БРИКС. Помимо российских представителей, идею поддержал только президент Бразилии Лула да Силва, который, впрочем, говорил о ней в контексте отказа от доллара. В свою очередь в ЮАР объяснили, что не видят возможностей для создания такого платежного средства.

