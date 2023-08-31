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12:48, 31 августа 2023Экономика

В России предложили БРИКС использовать валютный опыт СССР

Росконгресс предложил БРИКС использовать для создания единой валюты опыт СССР

Фото: Luke Southern / Unsplash

Для создания единой валюты страны БРИКС могли бы воспользоваться советским опытом двухконтурной валютной системы, в рамках которой в стране ходил внутренний рубль, а для внешних расчетов использовался переводной. К такому выводу пришли эксперты Росконгресса, на исследование которых ссылается РИА Новости.

По их мнению, другие варианты, применявшиеся в мировой практике, подходят хуже. Речь идет о специальных правах заимствований (СДР) Международного валютного фонда (МВФ) и европейской валютной единицы экю, предшественницы евро.

Переводной рубль был утвержден в 1963 году. Он не имел формы банкнот или казначейских билетов, а использовался для безналичных расчетов между странами — участницами Совета экономической взаимопомощи (входили страны социалистического блока), то есть существовал только в виде записей на счетах Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС), Международного инвестиционного банка (МИБ) или в национальных банках.

Впрочем, эксперты признали, что аналог переводного рубля интересен скорее для России, ЮАР и Бразилии, экономика которых построена на экспорте сырья. А вот Китай и Индия экспортируют товары с большой долей добавленной стоимости, а значит, в большей степени зависят от импортных сырья или комплектующих.

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Для них валюта БРИКС в таком виде сокращает возможность экономических отношений. Поэтому, констатировали в Росконгрессе, если страны БРИКС захотят иметь общее расчетное средство, им придется искать какие-то новые решения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС не ведут переговоры о создании новой валюты, пока обсуждения касаются только увеличения использования национальных валют и в перспективе альтернативной платежной системы.

Москва активнее всех говорит о возможности создания специальной валюты БРИКС. Помимо российских представителей, идею поддержал только президент Бразилии Лула да Силва, который, впрочем, говорил о ней в контексте отказа от доллара. В свою очередь в ЮАР объяснили, что не видят возможностей для создания такого платежного средства.

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    Платон Щукин
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