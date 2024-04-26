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06:00, 26 апреля 2024Россия

Число погодных аномалий в России выросло вдвое

Климатолог Киселев заявил о двукратном росте числа погодных аномалий в России
СюжетНаводнения в России:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За последние годы, согласно данным Росгидромета, число погодных аномалий в России выросло в два раза. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев.

По его словам, тенденция к росту числа погодных аномалий будет продолжаться. Киселев подчеркнул, что в России есть зоны с разными климатическими условиями, поэтому в одних частях страны это может проявляться в виде сильных ливней, а в других — в виде засухи или урагана.

Климатолог добавил, что в последнее время в ряде российских регионов наблюдаются волны тепла — периоды, когда на определенной территории на протяжении минимум пяти дней температура воздуха на несколько градусов превышает климатическую норму, оставаясь выше стандартных показателей даже в ночное время. Аналогичное явление привело к аномальной жаре 2010 года.

«Волны тепла такой силы, как в 2010 году, все же фиксируются несколько раз за век. Нельзя точно сказать, стоит ли ожидать такого явления в этом сезоне, так как прогнозировать каждое отдельное событие практически невозможно», — рассказал Киселев.

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Ранее России предрекли самое жаркое лето в истории. По прогнозам экспертов, в июне температура может превысить климатическую норму на семь градусов. Так, в Москве, Твери, Калуге и Калининграде столбики термометров могут достигнуть отметки в 35 градусов. В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал такие прогнозы чепухой. По его словам, зимой невозможно с точностью прогнозировать, каким будет лето в столице.

Однако 11 апреля специалист по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов предупредил, что из-за аномальной жары летом 2024 года увеличится число природных катастроф. По его словам, рост температур неизбежно приводит к учащению катаклизмов и аномалий, таких как ураганы, смерчи, наводнения и засухи. Климатолог считает, что с каждым годом лето в России будет становиться только жарче.

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      Константин Лысяков
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