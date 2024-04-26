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05:46, 26 апреля 2024Путешествия

Россиянка вышла с йоги на Бали и увидела мастурбировавшего на нее мужчину

Фото: Max / Unsplash

Российская туристка на Бали рассказала, что увидела мастурбировавшего на нее мужчину, когда выходила с йоги. Своей историей девушка поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Жительница Москвы по имени Евгения рассказала, что ее день начался шикарно: она позавтракала и впервые решила сходить на йогу. Девушка обратила внимание, что была одета абсолютно не вызывающе.

«Занятие закончилось, мы попрощались с ребятами, и я осталась одна на парковке, (…) села на байк и начала отъезжать, — отметила она. — И вижу, как в дверях здания, в метрах восьми от меня, стоит индонезиец без штанов с широко расставленными ногами, смотрит на меня и мастурбирует».

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По словам путешественницы, она сильно испугалась. «У меня вообще был шок, — добавила она. — Я сделала вид, что я этого не вижу, села на байк и уехала. А вообще первая моя мысль была снять его [на видео]. А потом я подумала, что это будет странно».

Россиянка подчеркнула, что она была в состоянии, «как будто ее измазали дерьмом». «У меня были разные ситуации, но эксгибициониста (или это еще хуже, я не разбираюсь) я никогда не встречала, — резюмировала Евгения. — Все шикарное ощущение от йоги и утра омрачилось больным человеком».

Ранее в апреле молодожены отправились в медовый месяц на Бали и застряли на три дня в затопленном аэропорту Дубая во время пересадки. Уорд Боннефонд и его жена ехали на индонезийский остров из Нью-Йорка. Когда их самолет приземлился в Дубае, разразился шторм и воздушную гавань временно закрыли.

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      Фариза Бацазова
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