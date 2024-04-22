Пара отправилась в медовый месяц на Бали и застряла в затопленном аэропорту

LBC: пара отправилась в медовый месяц и застряла в затопленном аэропорту Дубая

Молодожены отправились в медовый месяц на Бали и застряли на три дня в затопленном аэропорту Дубая во время пересадки. Об этом пишет LBC.

Уорд Боннефонд и его жена ехали на индонезийский остров из Нью-Йорка. Когда их самолет приземлился в Дубае, разразился шторм и воздушную гавань временно закрыли.

По данным источника, пара должна была вылететь на Бали в среду, 17 апреля, около 3:30, но им сообщили о задержке на полчаса. В течение следующих десяти часов рейс авиакомпании Emirates Airlines неоднократно переносили, а затем и вовсе отменили.

«В итоге из-за Emirates мы пропустили три дня нашего медового месяца и провели большую часть времени в аэропорту», — пожаловался Боннефонд, добавив, что в терминале, который обслуживал перевозчика, начался хаос.

По его словам, ситуация в воздушной гавани «была кошмаром». «От Emirates не было никакой связи, и было ясно, что у них нет плана, как справиться с серьезным сбоем в обслуживании», — возмутился путешественник.

Ранее сообщалось, что российских туристов, застрявших в Дубае из-за обрушившихся на популярный курортный город рекордных ливней, выселили из отеля. Отдыхающие пожаловались, что им обещали предоставить другие места размещения, но никто этого не сделал.