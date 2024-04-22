Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:35, 22 апреля 2024Путешествия

Пара отправилась в медовый месяц на Бали и застряла в затопленном аэропорту

LBC: пара отправилась в медовый месяц и застряла в затопленном аэропорту Дубая

Фото: Christopher Pike / AP

Молодожены отправились в медовый месяц на Бали и застряли на три дня в затопленном аэропорту Дубая во время пересадки. Об этом пишет LBC.

Уорд Боннефонд и его жена ехали на индонезийский остров из Нью-Йорка. Когда их самолет приземлился в Дубае, разразился шторм и воздушную гавань временно закрыли.

По данным источника, пара должна была вылететь на Бали в среду, 17 апреля, около 3:30, но им сообщили о задержке на полчаса. В течение следующих десяти часов рейс авиакомпании Emirates Airlines неоднократно переносили, а затем и вовсе отменили.

Материалы по теме:
«Здесь все заряжено афродизиаком» Влюбленные находят романтику в путешествиях по России. Какие места они советуют?
«Здесь все заряжено афродизиаком»Влюбленные находят романтику в путешествиях по России. Какие места они советуют?
14 февраля 2024
На Дубай обрушились рекордные за 75 лет ливни, есть погибшие. Тысячи россиян не могут оттуда выбраться
На Дубай обрушились рекордные за 75 лет ливни, есть погибшие. Тысячи россиян не могут оттуда выбраться
17 апреля 2024

«В итоге из-за Emirates мы пропустили три дня нашего медового месяца и провели большую часть времени в аэропорту», — пожаловался Боннефонд, добавив, что в терминале, который обслуживал перевозчика, начался хаос.

По его словам, ситуация в воздушной гавани «была кошмаром». «От Emirates не было никакой связи, и было ясно, что у них нет плана, как справиться с серьезным сбоем в обслуживании», — возмутился путешественник.

Ранее сообщалось, что российских туристов, застрявших в Дубае из-за обрушившихся на популярный курортный город рекордных ливней, выселили из отеля. Отдыхающие пожаловались, что им обещали предоставить другие места размещения, но никто этого не сделал.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине исчез предполагаемый координатор подрыва «Северных потоков». Бывшего полковника ВСУ могли похитить

      Домохозяек призвали высыпать соль в слив раковины

      Россиянин пять раз выстрелил в квартиранта из-за сломанной входной двери

      Дачников призвали полить клубнику йодом

      Подполье сообщило об ударе по телевышке в Харькове

      Пара отправилась в медовый месяц на Бали и застряла в затопленном аэропорту

      Индия поддержала ракетами военные учения США и Филиппин из-за угрозы Китая

      Россиян предупредили о содержащих яд весенних грибах

      Акула-людоед набросилась на поймавшего ее подростка и прокусила ему ногу

      «Барселона» пригрозила требованием переиграть матч с «Реалом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше