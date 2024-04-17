На Арабские Эмираты обрушились рекордные за 75 лет ливни, есть погибшие. Из страны не могут выбраться тысячи россиян

Около 2,5 тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за непогоды

Около 2,5 тысячи россиян не могут вернуться на родину из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), на которые обрушились сильные ливни. По данным местного Национального метеорологического центра, во вторник, 16 апреля, в ОАЭ было зафиксировано рекордное количество осадков за последние 75 лет. Правительство сообщило, что страна стала свидетелем «исключительного события в ее климатической истории».

Туристы сидят в аэропорту Дубая без еды и воды

Из-за отложенных в результате непогоды рейсов сотни российских туристов более 17 часов сидят без еды и воды в аэропорту Дубая. Жилье им также не было предоставлено.

Часть застрявших в аэропорту россиян — пассажиры рейса Дубай — Москва авиакомпании Flydubai, который перенесли на сутки. Многие из них — с маленькими детьми.

Рейс SU521 Дубай — Москва российской авиакомпании должен был вылететь 16 апреля в 16:05 по местному времени, однако его отправление переносили шесть раз. Пассажирам дважды выдавали ваучеры на еду и воду в местный ресторан быстрого питания, но в среду, 17 апреля, заведение отказалось обслуживать туристов под предлогом того, что все блюда закончились.

«Кто-то спал на полу, кому-то повезло больше и достались кресла. Воды дали две пачки, никто не успел особо взять, хорошо, тут в аэропорту есть питьевой фонтан», — рассказал один из пассажиров рейса.

Известно, что сотрудники аэропорта уже объявили новую посадку, люди подошли к стойкам, а экипаж поднялся на борт.

Между тем туроператоры уверяют, что они делают все возможное, чтобы свести к минимуму неудобства путешественников. Так, в компании «Интурист» сообщили, что всех клиентов развезли по отелям.

Часть туристов, еще не успевших пройти паспортный контроль в аэропорту, удалось отправить в отель на ночевку. Некоторые туристы уже вылетели на родину на рейсе Flydubai. Другие получили от авиакомпании новые посадочные талоны и ждут запланированного вылета представитель компании «Интурист»

Руководитель туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов также отметил, что клиентам компании помогают с трансфером, переносом вылетов и возвращением в отель. Кроме того, по словам генерального директора крупного туроператора Space Travel Артура Мурадяна, принимающая компания Al Khalidiah предоставит туристам две ночи бесплатного размещения в отелях Дубая и Шарджи.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) продолжает следить за ситуацией. Она направила официальные письма в авиакомпании Emirates, Flydubai, Air Arabia и «Уральские авиалинии» с просьбой оказать помощь туристам, оказавшимся в аэропортах ОАЭ без надлежащего сервиса.

Пассажиры экстренно севшего в Абу-Даби самолета провели в салоне семь часов

В неприятной ситуации оказались и пассажиры самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего из Москвы в Дубай и совершившего экстренную посадку из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Абу-Даби. Им пришлось провести в самолете семь часов. Люди пожаловались, что им не были предоставлены ни ночлег, ни трансфер. Разрешили лишь выйти на трап подышать воздухом. Уставшие ждать автобусов до аэропорта самостоятельно покинули самолет.

Проблемы возникли и у прилетевших в Дубай туристов: по словам одного из путешественников, пассажиры как минимум двух рейсов не получили багаж.

Дубай оказался затоплен проливными дождями

Сильные ливни обрушились на Дубай вечером в понедельник, 15 апреля. К вечеру вторника уровень осадков в эмирате достиг более 142 миллиметров, это средний годовой показатель в стране. Многие здания, виллы и таунхаусы в Шардже и Дубае остались без электричества.

Фото: Jon Gambrell / AP

Тысячи посетителей одного из крупнейших торгово-развлекательных центров мира Dubai Mall оказались заблокированы в здании из-за потопа. На такси выстроились огромные очереди.

Из-за разгула стихии международный аэропорт Дубая объявил о временном прекращении приема рейсов до улучшения погодных условий.

«Мы настоятельно рекомендуем пассажирам обращаться непосредственно в авиакомпанию, чтобы получить самую свежую информацию о статусе рейса, значительно увеличить время в пути до аэропорта и по возможности пользоваться метро Дубая», — говорится в сообщении на сайте воздушной гавани.

Более 100 человек не могут улететь в Москву и из Шарджи. По словам туристов, дороги в местную воздушную гавань перекрыты, а таксисты отказываются ехать даже за 200 долларов (около 18 тысяч рублей).

В среду, 17 апреля, стало известно, что Flydubai возобновила полеты из аэропорта Дубая с 10:00 по местному времени (09:00 по московскому) 17 апреля. Некоторые рейсы планируется выполнить из второго терминала аэропорта после 20:00, а часть — из третьего терминала после полуночи.

Жителя ОАЭ унесло потоком воды

Первая жертва стихии — 70-летний житель ОАЭ, который ехал на автомобиле в столице самого северного эмирата ОАЭ Рас-эль-Хайма. Его машину унесло потоком воды.

Тем временем власти страны закрыли все образовательные учреждения и перевели госслужащих на удаленный режим работы. Местным жителям порекомендовали оставаться в своих домах.