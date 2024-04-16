Аэропорт Дубая объявил о прекращении приема рейсов из-за непогоды

Аэропорт Дубая объявил о прекращении приема рейсов до улучшения погоды

Международный аэропорт Дубая объявил о временном прекращении приема рейсов до улучшения погодных условий. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

Уточняется, что сотрудники аэропорта усердно работают, чтобы свести к минимуму неудобства путешественников.

«Мы настоятельно рекомендуем пассажирам обращаться непосредственно в авиакомпанию, чтобы получить самую свежую информацию о статусе рейса, значительно увеличить время в пути до аэропорта и по возможности пользоваться метро Дубая», — говорится в сообщении.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» перенесла несколько рейсов из Дубая в Москву из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета. Стало известно, что будут задержаны рейсы SU525, SU521 и SU527.

