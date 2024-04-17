Из аэропорта Дубая частично возобновились полеты

ТАСС: авиакомпания Flydubai частично возобновила полеты из Дубая

Эмиратская авиакомпания Flydubai частично возобновила полеты из Международного аэропорта Дубая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

Отмечается, что Flydubai возобновила полеты с 10:00 по местному времени (09:00 по московскому) 17 апреля. Некоторые рейсы планируется выполнить из второго терминала аэропорта после 20:00, а часть — из третьего терминала после полуночи.

Кроме того, представитель авиакомпании посоветовал пассажирам приезжать в воздушную гавань только после того, как они уточнят расписание рейсов на сайте перевозчика. Он добавил, что клиенты, рейсы которых были отменены, могут рассчитывать на компенсацию в полном объеме.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов застряли в международном аэропорту Дубая без еды и воды. Вылеты в Россию перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

