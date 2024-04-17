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13:34, 17 апреля 2024Путешествия

Из аэропорта Дубая частично возобновились полеты

ТАСС: авиакомпания Flydubai частично возобновила полеты из Дубая

Фото: Alexander Cornwell / Reuters

Эмиратская авиакомпания Flydubai частично возобновила полеты из Международного аэропорта Дубая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

Отмечается, что Flydubai возобновила полеты с 10:00 по местному времени (09:00 по московскому) 17 апреля. Некоторые рейсы планируется выполнить из второго терминала аэропорта после 20:00, а часть — из третьего терминала после полуночи.

Кроме того, представитель авиакомпании посоветовал пассажирам приезжать в воздушную гавань только после того, как они уточнят расписание рейсов на сайте перевозчика. Он добавил, что клиенты, рейсы которых были отменены, могут рассчитывать на компенсацию в полном объеме.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов застряли в международном аэропорту Дубая без еды и воды. Вылеты в Россию перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

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      Алина Черненко
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