Из аэропорта Дубая частично возобновились полеты
Эмиратская авиакомпания Flydubai частично возобновила полеты из Международного аэропорта Дубая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.
Отмечается, что Flydubai возобновила полеты с 10:00 по местному времени (09:00 по московскому) 17 апреля. Некоторые рейсы планируется выполнить из второго терминала аэропорта после 20:00, а часть — из третьего терминала после полуночи.
Кроме того, представитель авиакомпании посоветовал пассажирам приезжать в воздушную гавань только после того, как они уточнят расписание рейсов на сайте перевозчика. Он добавил, что клиенты, рейсы которых были отменены, могут рассчитывать на компенсацию в полном объеме.
Ранее сообщалось, что сотни российских туристов застряли в международном аэропорту Дубая без еды и воды. Вылеты в Россию перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.