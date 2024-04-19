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16:18, 19 апреля 2024Путешествия

Застрявших в Дубае из-за рекордных ливней россиянин выселили из отеля

Застрявших в Дубае из-за рекордных ливней жителей Волгограда выселили из отеля

Фото: Luke Walker / Getty Images

Российских туристов, застрявших в Дубае из-за обрушившихся на популярный курортный город рекордных ливней, выселили из отеля. Об этом пишет V1.ru.

Руководство гостиницы попросило отдыхающих в ОАЭ жителей Волгограда освободить занимаемые ими номера. Отдыхающие заявляют, что представители туроператора и авиакомпании пообещали предоставить им другие места размещения, однако пока шагов в этом направлении сделано не было.

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«Нам заявили, что вывезут в Волгоград только 24 апреля, — сообщили россияне. — Из отеля, где мы временно жили, выселили нас и семью из Белоруссии».

По данным издания, гостиницы предоставляют путешественникам только завтраки и воду. Все остальное время люди питаются за свой счет, они приобретают продукты в ближайшем супермаркете.

Ранее стало известно, что российские туристы не аннулируют туры в ОАЭ из-за рекордных ливней. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, есть лишь корректировка дат вылета в популярное курортное государство.

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      Фариза Бацазова
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