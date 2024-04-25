В ЕС заподозрили Китай в планах редактировать геном китайских солдат

В Европарламенте заподозрили Китай в планах редактировать геном солдат

Члены Европарламента (ЕП) от Польши Анна Фотыга и Косма Злотовский заподозрили КНР в планах злоупотреблять результатами исследований в сфере генетики с целью редактировать геном китайских солдат, а также модифицировать вирусы. Об этом говорится в обращении евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«По мнению многих экспертов, за исследованиями генома человека стоит будущее медицины. Ожидается, что в течение десятилетия объем рынка достигнет сотен миллиардов долларов, что откроет новые возможности для медицины и биотехнологий и позволит создать новое поколение персонализированных лекарств, например, от рака и редких заболеваний. Однако развитие этой медицинской технологии сопряжено не только с этическими вопросами, но и с рисками для безопасности», — пишут парламентарии.

Органы безопасности уделяют пристальное внимание деятельности компаний, связанных с правительством Китая и военными, таких как BGI Group и MGI, которые хотят доминировать в этой отрасли. (...) Службы безопасности предупреждают, что генетические базы данных могут быть использованы для нападения на людей и этнические группы на основе их генетического профиля, для генной инженерии собственных солдат или для изменения вирусов Анна Фотыга, Косма Злотовский члены Европарламента от Польши

При этом они отмечают, что США уже принимают законодательные меры, чтобы препятствовать передаче генетических данных «в такие страны, как Китай и Россия».

Ранее стало известно, что США подозревают Северную Корею в обладании технологическим потенциалом в генной инженерии, а также в потенциальной разработке биологического оружия. В частности, Вашингтон подозревает Пхеньян в возможных попытках редактировать геном.