США заподозрили КНДР в разработке биологического оружия

Yonhap: Госдеп США заявил о возможной разработке биологического оружия в КНДР

КНДР обладает технологическим потенциалом в генной инженерии и, возможно, занимается разработкой биологического оружия. Об этом сообщается в докладе Госдепартамента США, передает южнокорейское агентство Yonhap.

«По оценкам Соединенных Штатов, в КНДР существует национальная программа наступательного биологического оружия», — заявили в Госдепе.

В ведомстве также подчеркнули, что Пхеньян активно развивает генную инженерию «с использованием таких технологий, как CRISPR (технология редактирования генома — прим. «Ленты.ру»)».

Ранее КНДР успешно испытала элемент — сопло двигателя — гиперзвуковой ракеты. На испытаниях присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын. Северокорейский лидер выразил удовлетворение выполнением задач в области создания стратегического оружия.