В Великобритании на заправках закончился бензин

В Великобритании на тысячах заправочных станций закончились запасы бензина, сообщает Associeted Press. Кризис возник из-за нехватки дальнобойщиков, которые должны доставлять горючее.

О полном отсутствии топлива сообщили около двух третей членов британской Ассоциации розничных торговцев бензином, которая представляет интересы около 5,5 тысячи точек. Оставшаяся треть предупредила, что запасы скоро закончатся. Глава организации Брайан Мэддерсон связал дефицит с «паническими» настроениями покупателей. «В этой стране полно топлива, но оно находится в неподходящем для автомобилистов месте. Оно все еще в терминалах и на нефтеперерабатывающих заводах», — рассказал предприниматель в разговоре с «Би-Би-Си».

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В результате пандемии коронавируса, Brexit, https://lenta.ru/news/2021/09/01/pay_for/ из-за которого иностранные рабочие уехали из страны, и выхода все большего количества людей на пенсию на британском рынке труда остро ощущается нехватка кадров, в том числе водителей. Из-за сбоев в цепочках поставок опустели не только бензобаки, но и продуктовые полки в магазинах, однако дефицит горючего встревожил британцев особенно сильно. На выходных у заправочных станций образовались длинные автомобильные очереди, некоторые водители провели несколько часов в ожидании, в результате чего обстановка накалилась. Сообщается, что около одной из станций произошла драка.

Чтобы избежать продовольственного и топливного дефицита накануне Рождества, 25 сентября правительство Великобритании объявило о выдаче пяти тысяч виз для водителей грузовиков и 3,5 тысячи виз для сотрудников, занятых в птицеводстве. Отраслевые группы одобрили решение властей, однако Британский консорциум розничной торговли назвал эти меры «слишком незначительными, слишком запоздалыми». Глава Конфедерации британской промышленности Руби МакГрегор-Смит отметила, что предложенный план равносилен «бросанию наперстка с водой в костер».

Найм иностранных граждан — это не единственная предложенная правительством мера. Изучается возможность привлечь британскую армию для транспортировки бензина. Кроме того, в начале сентября власти также упростили правила выдачи лицензии на управление грузовым автомобилем, ускорив тем самым выдачу прав.