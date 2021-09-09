Британия нашла способ выйти из кризиса

Правила получения прав на вождение грузовиков в Великобритании будут упрощены, так как Соединенное Королевство борется с кризисом дальнобойщиков, который разрушает цепочки поставок. Как сообщает Bloomberg, власти облегчат систему тестирования, чтобы ускорить выдачу лицензий водителям.

Правительство уже ослабило ограничение на часы, в которые дальнобойщикам разрешено водить машину, и ускорило работу центров тестирования. «Мы собираемся пойти дальше», — сказал министр транспорта Грант Шэппс. Он отметил, что дефицит водителей — это глобальная проблема, не связанная с выходом Британии из Евросоюза (ЕС), из-за которого многие водители вернулись на континент.

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Грант Шэппс отметил, что водители смогут получить лицензии на управление грузовиками разных типов после одного теста. Проверку водителей ускорят: сторонние организации будут оценивать, как они справляются с вождением по бездорожью. Однако способы борьбы с кризисом не нашли поддержки у теневого госсекретаря по транспорту Джима Макмахона. «Если это лучшее, что может предложить правительство, то я боюсь, что кризис не будет разрешен», — сказал он.

Супермаркеты и продавцы вынуждены бороться с перебоями в поставках и пустыми полками из-за дефицита водителей. Индустрия перевозок нуждается в дополнительных 100 тысячах сотрудников. Нехватка рабочих сил также коснулась таких секторов, как гостиничный бизнес, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Британская торговая палата прогнозирует, что сложная ситуация на рынке труда будет препятствовать экономическому росту в следующие несколько месяцев. Сеть супермаркетов Morrisons назвала нехватку водителей серьезной проблемой и предупредила, что перебои в поставках могут привести к росту цен на продукты питания.

С инфляцией могут столкнуться и жители соседней Ирландии, которую тоже коснулся Брексит. По словам предпринимателей, их затраты на производство существенно увеличились, из-за чего растет себестоимость продукции. По мнению продавцов, перебои с поставками приведут к скачку цен на еду в ближайшее время.