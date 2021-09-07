Brexit заставил шотландцев выбрасывать еду

Случившийся на фоне Brexit дефицит рабочей силы заставил шотландцев выбрасывать еду. Как пишет Independent, из-за недостатка сельскохозяйственных рабочих и водителей грузовиков пришлось избавиться от огромного урожая брокколи и цветной капусты.

Представители фермерского кооператива East of Scotland Growers (ESG) подсчитали, что с момента выхода Соединенного королевства из Евросоюза они выбросили 3,5 миллиона соцветий брокколи и 1,9 миллиона соцветий цветной капусты. Глава ESG Эндрю Фэйчни предполагает, что к концу года кризис только усугубится. «Мы должны были начать замораживать продукцию в выходные (4 и 5 сентября), но из-за нехватки рабочих не смогли законсервировать ни одного плода», — признался Фэйчни.

Потери урожая происходят из-за дефицита сборщиков и нехватки водителей грузовиков для перевозки овощей на холодильные предприятия. Кроме того, нехватка консервированных продуктов вынудила ретейлеров предпочитать продукты с коротким сроком годности, из-за чего переполнились склады, и теперь негде хранить заморозку.

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Сейчас ESG не хватает 20 процентов сотрудников, а значит, оставшиеся 80 процентов вынуждены перерабатывать и получать дополнительные деньги за экстра-часы. Эндрю Фэйчни опасается, что многие из них уйдут, когда достигнут собственных финансовых целей.

Опрос, проведенный компанией Yougov, показал, что 56 процентов из 3,5 тысячи потребителей в Соединенном королевстве ощутили дефицит товаров на полках супермаркетов. Сложнее всего достать необходимые продукты было жителям Шотландии — об этом заявили 67 процентов респондентов из региона. В Великобритании ситуация чуть лучше — там нехватка продовольствия затронула 57 процентов граждан.

В начале сентября шотландские продовольственные и фермерские организации направили письмо властям Великобритании и Шотландии с просьбой повлиять на кризис рабочей силы в преддверии зимних праздников — самого напряженного сезона для бизнеса. Они призвали правительства облегчить въезд на территорию Соединенного королевства иностранным гражданам, чтобы к Рождеству наладить поставки продовольствия. По мнению производителей, это единственная возможность быстро избавиться от дефицита рабочей силы и избежать дальнейшего роста цен на еду.