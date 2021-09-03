Великобритания понесла «катастрофические потери» из-за Brexit

Экспорт еды и напитков из Великобритании в Евросоюз за 2021 год упал на два миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов). Как пишет Independent, катастрофические потери пришлось понести из-за Brexit и последствий пандемии COVID-19.

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Федерация производителей продуктов питания и напитков (Food and Drink Federation) выяснила, что экспорт товаров в Германию, Италию и Испанию снизился на треть за последний год. Импорт из ЕС тоже сократился — в Великобританию поступило на 11,2 процента меньше продуктов, среди которых свинина, сыр и курица. Чтобы восполнить дефицит европейского продовольствия, Великобритании придется положиться на поставки из Китая, Сингапура, Австралии и Японии.

Представители пищевой промышленности полагают, что двусторонняя торговля с ЕС в ближайшее время не наладится из-за введения жесткого пограничного контроля в Великобритании. Зато могут стабилизироваться отношения с другими рынками — в первой половине 2021 года экспорт вне ЕС вырос на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Продажи в Китай, например, принесли Великобритании на 100 миллионов фунтов стерлингов (138,3 миллиона долларов) больше, а присутствие ее товаров на рынках Колумбии и Мексики выросло на 142,6 и 111,2 процента соответственно.

«Рост экспорта на далекие рынки, конечно, поможет Великобритании, но не сможет компенсировать катастрофические потери от нарушения поставок в ЕС», — считает Доминик Гуди из Федерации производителей продуктов питания и напитков.

Среди других факторов, которые подорвали сферу продовольствия Великобритании, Гуди назвал нехватку рабочей силы — как на фермах и производственных предприятиях, так и в транспортных компаниях, которые доставляют товары. Дефицит персонала тоже связан с Brexit — до него эти места были заняты преимущественно мигрантами.

Правительство Соединенного королевства говорит, что пока рано делать выводы о долгосрочных последствиях торговых отношений с Европой — на них повлиял не только выход Британии из ЕС, но и снижение спроса из-за пандемии коронавируса.