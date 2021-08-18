Банкиры сбежали из Британии из-за Brexit

Около сотни самых высокооплачиваемых банкиров покинули Британию перед Brexit. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Европейского банковского управления. Бегство банкиров связано с сильными изменениями финансового сектора Европы и ее налоговой базы после выхода Британии из Евросоюза.

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Европейское банковское управление сообщило, что в Великобритании в 2019 году число высокопоставленных сотрудников банков сократилось на 95 человек. При этом на страну по-прежнему приходился 71 процент из 4963 банкиров блока с самой высокой зарплатой, поэтому Лондон все еще остается крупнейшим финансовым центром Европы. В банковской отрасли в Великобритании в общей сложности занято 380 тысяч человек.

Британия полностью покинула ЕС в декабре 2020 года, и к тому времени многие банки и другие финансовые фирмы перевели более 7 тысяч сотрудников из Лондона в другие страны блока, чтобы обеспечить клиентам полный доступ к финансовому рынку ЕС. По данным Европейского банковского управления, число высокооплачиваемых работников выросло с 450 до 492 в Германии, с 234 до 270 во Франции и с 206 до 241 в Италии.

В 2014 году ЕС ограничил размер бонусов банкирам: они не могут более чем в два раза превышать базовую заработную плату. Британия в то время выступала против этой меры, но пока она остается в силе даже после Brexit. Сделка по выходу из ЕС разочаровала и представителей бизнеса, которые сочли ее реализацию слишком проблемной.