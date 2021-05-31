Британии предрекли глубочайший экономический шрам

Последствия пандемии коронавируса и Брексит оставят на экономике Британии глубокий шрам — она пострадает гораздо больше, чем другие экономики стран «Большой семерки», следует из прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который цитирует The Guardian.

Выход Британии из ЕС, отмечают аналитики, негативно скажется на внешних экономических связях. Согласно официальным данным, объем торговли с ЕС в начале года снизился на четверть по сравнению с 2018 годом.

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Безработица, по оценкам аналитиков, вырастет до 6,1 процента к концу года по сравнению с 4,8 процента в первом квартале. При этом темпы роста британской экономики, считают в организации, будут самыми высокими со времен Второй мировой войны. В 2021 году ВВП Британии вырастет на 7,2 процента после сокращения на 9,8 процента в 2020-м, прогнозируют в ОЭСР.

«Продолжающееся смягчение ограничений, связанных со здравоохранением, обеспечивает возможности для заметного восстановления. Потребление быстро вырастет, когда вновь откроется пострадавшая сфера гостеприимства и розничной торговли», — объяснили аналитики.

Прогноз был значительно пересмотрен в лучшую сторону благодаря успехам программы вакцинации в Британии: ранее ОЭСР ожидала роста в 5,1 процента.

Аналитики также улучшили свои прогнозы по росту мировой экономики в целом: в этом году он составит 5,8 процента, а в 2022-м — 4,4 процента. Драйвером развития, по мнению специалистов, станут США.