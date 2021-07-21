В Британии разочаровались в сделке Джонсона по Brexit

Представители бизнеса в Великобритании сочли проблемной полную реализацию сделки Бориса Джонсона по Brexit. Об этом сообщает The Independent. О своем разочаровании изданию рассказали источники в правительственных и бизнес-кругах.

В случае вступления в силу всех принятых соглашений Северную Ирландию ожидает резкий рост цен на различные товары, предупредили в Marks&Spencer. Это в первую очередь связано с протоколом, согласно которому указанная территория осталась частью таможенной зоны Евросоюза, что вынуждает бизнес из других частей королевства проходить контрольные процедуры в портах Ирландии при транспортировке определенных видов груза.

Правительство страны заявляет, что сделка, ранее названная успешной, теперь требует изменений, а северо-ирландский протокол — пересмотра, либо отмены. Курирующий вопросы Brexit британский министр Дэвид Фрост отмечает, что протокол непоследователен и расплывчат.

По мнению британского правительства, единственный способ заставить протокол работать — это «значительно уменьшить или устранить барьеры», которые фактически создали границу вдоль Ирландского моря.

Материалы по теме «Мир скатится к катастрофе» Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену? Жить станет веселее Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?

Ранее высокопоставленный чиновник из Евросоюза заявил, что намерен предупредить Брюссель о готовности Британии принимать односторонние меры. «Это будет призывом к новым переговорам с ЕС в сочетании с угрозами. Но мы не согласимся на повторное рассмотрение ирландского протокола», — подчеркнул он.

Конфликт из-за поставок продуктов продолжается не первый месяц. В июне ЕС и Британия уже обменивались угрозами, связанными с ввозом продуктов в Северную Ирландию. Изначально протокол потребовался для того, чтобы избежать появления границы с Республикой Ирландия, независимым государством, остающимся в составе Евросоюза. Отсутствие границы — чувствительный политический вопрос, поскольку оно обусловлено соглашениями 1998 года, которые положили конец длительному вооруженному конфликту с участием ирландских националистов.