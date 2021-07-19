Великобритания решилась шантажировать Евросоюз в «войне за сосиски»

Великобритания намерена пригрозить Евросоюзу выходом из сделки по Brexit в том случае, если Брюссель не проявит большей гибкости в отношении Северной Ирландии, заявили источники Reuters. Этот шантаж может привести к хаосу в ситуации с пятилетним «разводом» Британии и ЕС.

Речь идет о продолжении конфликта, касающегося поставок продуктов, таких как мясные изделия, в Северную Ирландию. Противостояние в британских СМИ получило название «войны за сосиски». По мнению Лондона, так называемый протокол по Северной Ирландии, оставляющий этот регион частью таможенной территории ЕС, мешает ввозу туда продукции из других частей Великобритании, поскольку он предполагает оформление дополнительной документации.

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Курирующий вопросы Brexit британский министр Дэвид Фрост готовится объявить о серьезных изменениях по поводу этого протокола, которые могут иметь далеко идущие последствия в отношениях с Евросоюзом, утверждает источник агентства. Сейчас правительство работает над соответствующими планами, Фрост должен представить их парламенту 21 июля.

В Брюсселе считают, что британский министр будет добиваться от ЕС компромисса, пояснил европейский дипломат, осведомленный о переговорах. Еще один источник, высокопоставленный чиновник из Евросоюза, заявил, что Британия собирается предупредить Брюссель о том, что она готова принимать односторонние меры. «Это будет призывом к новым переговорам с ЕС в сочетании с угрозами. Но мы не согласимся на повторное рассмотрение ирландского протокола», — подчеркнул он.

«Сосисочная война» продолжается не первый месяц. В июне ЕС и Британия уже обменивались угрозами, связанными с ввозом продуктов в Северную Ирландию. Изначально протокол потребовался для того, чтобы избежать появления границы с Республикой Ирландия, независимым государством, остающимся в составе Евросоюза. Отсутствие границы — чувствительный политический вопрос, поскольку оно обусловлено соглашениями 1998 года, которые положили конец длительному вооруженному конфликту с участием ирландских националистов.