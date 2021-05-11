Маленький остров стал причиной конфликта между Францией и Великобританией

Новые условия рыбной ловли в водах Ла-Манша поставили Францию на грани открытого конфликта с Великобританией. С вводом в пролив военных судов обоими странами напряжение между ними только возросло, пишет Bloomberg.

Брексит породил серьезные изменения в торговых отношениях со странами ЕС. Камнем преткновения стал и остров Джерси в британских водах Ла-Манша, где Франция исторически свободно занималась выловом рыбы. В начале мая английские власти отказали французским рыбакам в выдаче лицензий. В знак протеста Франция ввела в пролив два морских патрульных катера, которые пробыли там до прибытия Королевских военно-морских сил.

Заложниками ситуации с рыбным конфликтом стали жители острова. «Если французы не добьются своего, они вернутся», — считают рыбаки Джерси. До выхода Великобритании из ЕС островитяне сбывали во Францию омаров, скумбрию, каракатиц; сейчас, по новым условиям Брексит, они вынуждены продавать улов только местному населению и терять половину от прежней выручки. Власти Джерси также тревожатся о безопасности 100-тысячного населения острова в ситуации конфликта двух европейских государств.

Франция уже несколько недель требует свободного доступа в британские территориальные воды для рыболовецких судов. Париж пригрозил Лондону отключить остров от электроснабжения, а также выгнать из своей страны британские банки.