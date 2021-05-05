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Британия направит два корабля в Ла-Манш после угроз Франции

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Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания направит два патрульных корабля к острову Джерси, который находится в проливе Ла-Манш, после угроз Франции отключить электроснабжение в коронном владении в знак протеста против изменений условий вылова рыбы после Brexit. Об этом заявил официальный представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства, передает CNN.

По его словам, глава британского правительства Борис Джонсон обсудил с властями Джерси возможность блокады острова со стороны Франции. Он рассказал, что Джонсон отметил необходимость деэскалации напряженности между Парижем и администрацией Джерси. Однако при этом премьер заявил о неизменной поддержке Джерси и подчеркнул, что любая блокада была бы абсолютно неправомерной, сообщил представитель правительства.

Ранее сообщалось, что власти Франции захотели выгнать британские банки в качестве ответа на ограничения, введенные Лондоном в отношении вылова рыбы в своих водах. О возможных ответных мерах заявил французский замминистра по европейским делам Клеман Бон. По его словам, Париж подозревает Великобританию в несоблюдении собственных обязательств в рамках Brexit. Они касаются предоставления рыболовецким судам из стран Евросоюза свободного доступа в британские территориальные воды.

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