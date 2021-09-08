Brexit навредил экономике другой страны

Ирландские предприятия пожаловались на увеличившиеся затраты на производство. Как сообщает Bloomberg, скачок в себестоимости продукции навредит покупателям, так как обернется ростом цен.

Почти три четверти малых и средних предприятий пищевой промышленности и агробизнеса заявили, что их траты увеличились почти на 70 процентов в сравнении с прошлым годом. На увеличение расходов повлияли стоимость упаковок, проблемы с транспортом и сырьем, рост цен на электроэнергию. Более половины предпринимателей отметили, что ключевым фактором повышения затрат стали перебои в поставках в результате Brexit, а 72 процента заявили, что выход Британии из ЕС негативно повлиял на их бизнес.

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Межотраслевое исследование уверенности малых и средних предприятий, проведенное для финансовой организации Linked Finance, показало, что почти четверть респондентов и пятьдесят семь представителей оптового и розничного сектора ожидают повышения цен в будущем. «Инфляция является еще одним признаком роста экономики, но сейчас предприятиям необходимо проявлять осторожность, чтобы поддерживать конкурентоспособность, особенно если они зависят от торговли с другими странами», — сказал в своем заявлении гендиректор Linked Finance Найл О’Грейди.

Экономика Великобритании тоже пострадала из-за Brexit. Многим мигрантам пришлось покинуть Британию, что вызвало дефицит рабочей силы. Из-за нехватки водителей шотландцы были вынуждены выбросить урожай брокколи и цветной капусты, так как некому было доставить товар. В 2021 году экспорт еды и напитков из Соединенного Королевства в Евросоюз (ЕС) упал на 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов). Предприниматели из сектора пищевой промышленности в ближайшее время не ожидают улучшения торговли с ЕС, так как в Британии введен жесткий пограничный контроль.