Британия задумала привлечь армию к борьбе с дефицитом топлива

Великобритания может привлечь армию для борьбы с дефицитом топлива. Как сообщает The Guardian, премьер-министр Борис Джонсон задумал использовать военнослужащих для доставки бензина на заправочные станции.

Серьезный дефицит водителей грузовиков привел к тому, что в Великобритании не хватает топлива из-за задержки поставок. Ситуация вызвала панику у автомобилистов, которые выстроились в длинные очереди около заправок, чтобы запастись бензином. Нехватка дальнобойщиков возникла из-за выхода Британии из ЕС. Многие мигранты не вернулись в Соединенное Королевство, а собственных граждан оказалось недостаточно для восполнения недостатка водителей.

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Правительство уже приняло ряд мер, чтобы облегчить кризисную ситуацию. Министр предпринимательства, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что освободил топливную промышленность от законов Великобритании о конкуренции. Теперь компании смогут «обмениваться информацией и ставить в приоритет доставку топлива в наиболее нуждающиеся районы». По словам политика, бензина в хранилищах достаточно, и проблема заключается в том, что некому доставить его до заправочных станций.

Также Квартенг пообещал, что тысячам водителей грузовиков будут предоставлены временные визы в Великобританию накануне Рождества, чтобы перебои с поставками не ударили по бизнесу и потребителям в преддверии праздников, когда спрос наиболее высок. Власти также упростили правила для получения лицензий на вождение грузовиков, чтобы ускорить выдачу прав.

Нефтяной гигант BP 24 августа заявил, что временно закрыл некоторые станции в Британии из-за нехватки неэтилированного и дизельного топлива. В компании отметили, что ситуация крайне тяжелая и требует экстренных мер. BP попросила правительство упростить наем водителей из числа иностранцев.