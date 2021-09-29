Джинсы и футболки подорожают

Цены на хлопок достигли десятилетнего максимума, из-за чего одежда дорожает, пишет Bloomberg.

Фьючерсы на хлопок превысили один доллар за фунт (примерно полкилограмма) — максимум с 2011 года. Причины — неблагоприятные погодные условия, сложности с транспортировкой и сбои в цепочках поставок. Высокая стоимость волокна приведет к росту затрат на производство одежды. Розничные торговцы могут переложить эти расходы на покупателей, что приведет росту цен на все изделия из хлопка, от футболок до джинсов.

Однако, как предположил директор по исследованиям Rose Commodity Group Луис Роу, хлопок будет дорожать недолго, и цена за фунт, скорее всего, остановится на отметке в два доллара.

Проблемы с хлопком скажутся, в частности, на Китае — одном из крупнейших производителей одежды. На это накладываются проблемы с экспортом: США отказались от китайских поставок хлопковой продукции в связи со скандалом по поводу нарушения прав рабочих в провинции Синьцзянь.

