Наушники Apple внезапно подорожали в России

Apple увеличила стоимость своих самых дешевых наушников Beats Flex. Об этом сообщается на странице товара в интернет-магазине компании.

Продаваемые ранее на российском рынке за 4990 рублей беспроводные наушники теперь можно купить за 6490 рублей. Согласно данным с сайта Apple, гарнитура доступна в нескольких цветовых вариантах с быстрой доставкой. Причины внезапного удорожания наушников не раскрываются.

По словам журналистов MacRumors, Beats Flex подорожали и в других странах мира, например, в США. На родине Apple самая бюджетная гарнитура стала доступна за 69 вместо 49 долларов. Специалисты полагают, что рост цен может быть связан с ограничениями цепочки поставок, которые увеличили стоимость компонентов во всей отрасли.

При этом стоимость других наушников Apple не увеличилась. Так, базовые AirPods и AirPods Pro до сих пор продаются за 20 и 25 тысяч рублей соответственно.

«Подорожавшие на 20 долларов Beats Flex по-прежнему являются очень доступным вариантом для входа в экосистему наушников Apple, но это не такая впечатляющая сделка, как раньше», — отметили авторы. Гарнитура была представлена в октябре 2020 года.

Ранее представители ставшего банкротом производителя носимой электроники Jawbone подали в суд на Apple и Google. Компания обвиняет ответчиков в использовании патентов для создания наушников с шумоподавлением.