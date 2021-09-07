Продажи наушников AirPods рухнули

Продажи AirPods упали на 25,7 процентов за год

Мировой рынок беспроводных наушников перенасыщен, рост сегмента оказался самым низким за последние три года. Об этом сообщается в отчете агентства Canalys.

Согласно отчету за второй квартал 2021 года, рынок беспроводных наушников (True Wireless Stereo, TWS) показал самый низкий рост за последние три года. Объем составил 58,3 миллиона единиц, рост — всего 6,4 процента. Продажи наушников Apple — лидера данного сегмента — впервые в истории продемонстрировали явные признаки замедления.

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По оценке аналитиков, продажи девайсов серии AirPods рухнули на 25,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале Apple удалось отгрузить на рынок 15 миллионов единиц техники. «Резкое падение Apple отчасти связано с очень сильными показателями за второй квартал прошлого года», — объяснили феномен специалисты. По словам аналитиков, пока что компании нет смысла переживать, потому что она имеет лояльных потребителей, которые активно реагируют на выход новых продуктов бренда.

Так или иначе, доля Apple в данном сегменте составила 26,5 процента. На втором месте расположилась Xiaomi — китайская компания имеет долю в 9,1 процента. Замыкает топ-3 Samsung, которая увеличила свою долю с 6,7 до 8,8 процентов. На четвертом вместе оказалась компания Skullcandy, на которую приходится семь процентов мирового рынка беспроводных наушников.

Ранее представители компании «AliExpress Россия» назвали самые популярные наушники на российском рынке. Лидерами сегмента стали AirPods Pro, на второй и третьей позициях разместились JBL T100 TWS и Lenovo QE03 соответственно.