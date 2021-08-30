Названы самые популярные наушники

AirPods Pro оказались самыми востребованными наушниками на российском рынке. Об этом сообщается в отчете компании «AliExpress Россиия», копия которого оказалась в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Аналитики компании проанализировали покупательские тенденции в период с 1 июня по 20 августа и на этом основании назвали самые популярные устройства. Лидером рейтинга оказались AirPods Pro от Apple, отличающиеся активным шумоподавлением. В топ-3 также вошли бюджетные JBL T100 TWS и Lenovo QE03.

В топ от AliExpress попали Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, Samsung Earphones EHS64, Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro, Lenovo XT91, Lenovo LP40, Lenovo LP1 и Huawei FreeBuds Pro.

Отмечается, что беспроводные наушники пользуются особой популярностью. Так, в списке оказалась лишь одна проводная гарнитура — Samsung Earphones EHS64. «Россияне готовы покупать как недорогие модели до 2 тысяч рублей, так и модели вроде AirPods Pro за 16,2 тысячи рублей», — сообщили представители компании.

В середине августа аналитики группы «М.Видео — Эльдорадо» сообщили, что в первой половине 2021 года беспроводные наушники впервые опередили по продажам в штуках обычные проводные аксессуары. Самыми популярными беспроводными наушниками по продажам в штуках оказались Xiaomi Earbuds Basic 2.