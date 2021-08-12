Названы самые популярные наушники в России

Беспроводные наушники впервые оказались популярнее проводных в России. Об этом сообщает издание CNews.

По словам представителей компании «М.Видео — Эльдорадо», в первой половине 2021 года беспроводные модели впервые опередили по продажам в штуках обычные проводные аксессуары. Доля таких гарнитур превысила 50 процентов, на TWS-модели (True Wireless Stereo) пришлось около 40 процентов продаж. В январе-июне продажи всех наушников составили порядка 25,3 миллиарда рублей за 10 миллионов штук — соответственно на 32 и 5 процентов больше, чем годом ранее.

Самыми популярными беспроводными наушниками по продажам в штуках оказались Xiaomi Earbuds Basic 2. На второе и третье места поставили JBL C100SI и Apple AirPods второго поколения соответственно. В топ-5 также вошли AirPods Pro от Apple и JBL T110BT.

В компании рассказали, что наиболее востребованным типом наушников оказались полностью беспроводные и автономные внутриканальные модели. Средняя стоимость гарнитур составила пять тысяч рублей, что почти на одну тысяч рублей ниже, чем годом ранее.

«Беспроводные наушники окончательно пришли на смену проводным моделям, в первую очередь, этому способствуют раздельные TWS-модели», — рассказал директор направления «Цифровая техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский. По его словам, беспроводные наушники не стесняют движения, а цена девайсов снижается.

В начале августа представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что продажи умных часов в России впервые опередили продажи фитнес-трекеров. Всего за первое полугодие было реализовано 2,5 миллиона девайсов из сегмента носимых устройств на сумму около 22,5 миллиардов рублей.