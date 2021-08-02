В России оценили популярность умных часов

В России продажи умных часов впервые опередили продажи фитнес-трекеров. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Издание ссылается на отчет «М.Видео-Эльдорадо» за первое полугодие 2021 года. По оценке компании, со второй половины 2020 года продажи смарт-часов и фитнес-браслетов сравнялись, а с начала 2021 года произошел перелом. Всего в России за указанный период было реализовано 2,5 миллиона девайсов из сегмента носимых устройств на сумму около 22,5 миллиардов рублей. 55 процентов пришлось на умные часы, 45 процентов — на фитнес-трекеры.

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По оценке представителей ретейлера, заметной популярностью стали пользоваться часы для детей. «Около 10 процентов из общего объема сегмента пришлось на детские часы, которые помогают родителям отслеживать местоположение ребенка и оставаться с ним на связи», — отметили в компании.

Лидером в данном сегменте остается Apple, чья 40-миллиметровая модель Watch Series SE стала бестселлером на рынке. Далее в списке идут флагманские Apple Watch Series 6 с 44-миллиметровым корпусом и 44-миллиметровые Watch Series SE. В топ-5 также попали Samsung Galaxy Watch Active 2 и Apple Watch Series 6 с корпусом на 40 миллиметров.

В рейтинге фитнес-трекеров лидерство сохраняет модель Xiaomi Mi Smart Band 5. На второй и третьей позициях разместились Xiaomi Mi Smart Band 4 и Honor Band 4. «В категории носимых устройств россияне стали все чаще инвестировать в более функциональные девайсы – смарт-часы», — заметил директор направления «Цифровая техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский.

По информации МТС, продажи фитнес-трекеров впервые стали снижаться. В первом полугодии 2021 года россияне купили на 4 процента меньше умных браслетов, чем в январе – июне 2020 года.