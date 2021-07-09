Умные часы рассказали о последствиях коронавируса

Умные часы помогли выяснить новые последствия коронавируса. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.
Ученые опирались на данные, полученные от смарт-часов Fitbit, имеющие функцию контроля за сердечным ритмом. По окончании исследования выяснилось, что среди переболевших COVID-19 наблюдалась повышенная частота сердечных сокращений в течение нескольких месяцев. Это позволило специалистам выяснить новые последствия коронавируса и влияние болезни на работу сердца.
Актуальное исследование проводили среди 875 заболевших, которые жаловались на высокую температуру, боли в груди и других частях тела, а также на прочие симптомы респираторных заболеваний. В ходе эксперимента 234 пациента получили положительный результат на коронавирус. Медики рассказали, что заболевшие добровольно носили умные-часы Fitbit, которые замеряли пульс.
Оказалось, что участники обеих групп — с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями — меньше двигались во время лечения. В это время их средний пульс в состоянии покоя увеличился. В группе с COVID-19 примерно через девять дней после диагностирования средний пульс заметно снизился, однако на протяжении нескольких месяцев он вернулся в норму, а затем частота сердечных сокращений была повышенной. В среднем на нормализацию частоты сердечных сокращений в состоянии покоя пациентам с коронавирусом потребовалось 79 дней.
Подобный феномен может указывать на то, что коронавирус нарушает работу вегетативной нервной системы, которая регулирует основные физиологические процессы. «Многие люди, которые заболевают COVID-19, в конечном итоге получают вегетативную дисфункцию и своего рода продолжающееся воспаление, и это может отрицательно повлиять на способность их организма регулировать пульс», — заявила эпидемиолог Дженнифер Радин (Jennifer Radin).
«Мы хотим как можно дольше собирать долгосрочные симптомы у пациентов, чтобы сравнивать физиологические изменения, которые мы наблюдаем, с симптомами, которые на самом деле испытывают участники», — подытожила доктор Радин. По ее словам, актуальное исследование поможет узнать много нового о долгосрочных последствиях коронавируса.
В январе американские медики заявили, что умные часы могут указать на заражение COVID-19 еще до появления симптомов. Выяснилось, что 81 процент заболевших среди участников исследования обращали внимание на изменение пульса примерно за девять с половиной дней до получения положительного теста на коронавирус.