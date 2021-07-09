Умные часы рассказали о последствиях коронавируса

Умные часы помогли выяснить новые последствия коронавируса. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Ученые опирались на данные, полученные от смарт-часов Fitbit, имеющие функцию контроля за сердечным ритмом. По окончании исследования выяснилось, что среди переболевших COVID-19 наблюдалась повышенная частота сердечных сокращений в течение нескольких месяцев. Это позволило специалистам выяснить новые последствия коронавируса и влияние болезни на работу сердца.

Материалы по теме Под знаком короны Ученые весь год искали защиту от коронавируса. Смогут ли они победить его? «Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты

Актуальное исследование проводили среди 875 заболевших, которые жаловались на высокую температуру, боли в груди и других частях тела, а также на прочие симптомы респираторных заболеваний. В ходе эксперимента 234 пациента получили положительный результат на коронавирус. Медики рассказали, что заболевшие добровольно носили умные-часы Fitbit, которые замеряли пульс.

Оказалось, что участники обеих групп — с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями — меньше двигались во время лечения. В это время их средний пульс в состоянии покоя увеличился. В группе с COVID-19 примерно через девять дней после диагностирования средний пульс заметно снизился, однако на протяжении нескольких месяцев он вернулся в норму, а затем частота сердечных сокращений была повышенной. В среднем на нормализацию частоты сердечных сокращений в состоянии покоя пациентам с коронавирусом потребовалось 79 дней.

Подобный феномен может указывать на то, что коронавирус нарушает работу вегетативной нервной системы, которая регулирует основные физиологические процессы. «Многие люди, которые заболевают COVID-19, в конечном итоге получают вегетативную дисфункцию и своего рода продолжающееся воспаление, и это может отрицательно повлиять на способность их организма регулировать пульс», — заявила эпидемиолог Дженнифер Радин (Jennifer Radin).

«Мы хотим как можно дольше собирать долгосрочные симптомы у пациентов, чтобы сравнивать физиологические изменения, которые мы наблюдаем, с симптомами, которые на самом деле испытывают участники», — подытожила доктор Радин. По ее словам, актуальное исследование поможет узнать много нового о долгосрочных последствиях коронавируса.

В январе американские медики заявили, что умные часы могут указать на заражение COVID-19 еще до появления симптомов. Выяснилось, что 81 процент заболевших среди участников исследования обращали внимание на изменение пульса примерно за девять с половиной дней до получения положительного теста на коронавирус.