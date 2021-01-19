Названа польза умных часов в борьбе с коронавирусом

Умные часы могут сообщить о заболевании COVID-19 еще до появления симптомов. Об этом рассказали американские ученые в интервью CBS News.

Врачи медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке использовали умные часы для раннего диагностирования коронавируса и борьбы с болезнью. В частности, устройства производства Apple, Garmin и Fitbit помогли определить ранние признаки заражения. Медики заявили, что с помощью умных гаджетов можно определить наличие COVID-19 за семь дней до появления симптомов и ухудшения самочувствия.

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В своем исследовании врачи контролировали у пациентов вариабельность сердечного ритма, то есть изменение интервалов между началами двух сердечных циклов. Данный показатель может продемонстрировать качество работы иммунной системы. В частности, ученые назвали низкую вариабельность сердечного ритма одним из признаков коронавируса. Высокая же вариабельность, напротив, обычно указывает на то, что нервная система человека активна и хорошо справляется со стрессом.

Ученые контролировали состояние 300 медицинских работников Маунт-Синай, которые носили Apple Watch, в период с 29 апреля по 29 сентября. Исследование показало, что собранные часами данные о низкой вариабельности сердечного ритма свидетельствовали о заражении COVID-19. Специалисты отметили пользу гаджетов, так как более половины заболевших в США, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), были заражены бессимптомными носителями коронавируса.

Отдельное исследование Стэнфордского университета показало, что 81 процент заболевших обращали внимание на изменение пульса примерно за девять с половиной дней до получения положительного теста на коронавирус. Участвовавшие в эксперименте пациенты носили трекеры и часы от Garmin, Fitbit и Apple. Исследование показало, что чрезвычайно высокая частота сердечных сокращений указывала на появление симптомов.

Специалисты советуют владельцам умных часов настраивать их таким образом, чтобы девайс издавал сигнал при обнаружении повышенного пульса или нетипичной вариабельности. «Это большое дело, так как предупрежденные пациенты знают, что им нужно сидеть дома», — заметил профессор Стэнфордского университета Майкл Снайдер (Michael Snyder). По его словам, в один из дней часы ученого уведомили о высоком пульсе, и специалист отменил все встречи на ближайшее время.

Снайдер заявил, что умные часы с пульсометром помогают мониторить состояние здоровья круглосуточно, тогда как без них человек вряд ли будет часто измерять свой пульс. «Собранные с носимых устройств маркеры позволяют нам неинвазивным способом идентифицировать заболевание», — подчеркнул доцент медицинского комплекса Маунт-Синай Роб Хиртен (Rob Hirten).