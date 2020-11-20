Врач объяснил роль гаджетов в диагностике коронавируса

Cосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров объяснил роль гаджетов в диагностике коронавирусной инфекции в беседе с радио Sputnik.

С начала пандемии увеличился спрос на пульсоксиметры — портативные приборы для измерения сатурации, то есть насыщения кислородом капиллярной крови. По словам специалиста, это очень важный, но не единственный показатель, по которому надо оценивать тяжесть заболевания. Он пояснил, что определение уровня насыщенности крови кислородом является одним из тестов при поражении легких.

«Эти данные — один из критериев госпитализации и оказания стационарной помощи, а не амбулаторной», — сказал он. Демуров уточнил, что решение может принимать только медицинский работник. Он призвал не заниматься самолечением, если пульсоксиметр из домашней аптечки показал низкий уровень сатурации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19. По ее словам, локдаун не понадобится вводить при соблюдении всех мер, однако, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, напомнила она.

По данным на 19 ноября, число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило два миллиона и достигло 2 015 608. Общее число выздоровлений составляет 1 526 656, летальных исходов — 34 850.