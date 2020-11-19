В России оценили ситуацию с доступностью тест-систем на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценили ситуацию с доступностью тест-систем на коронавирус в России. По ее словам, недостатка в них нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня нет проблем с тест-системами для проведения исследований на наличие антигена», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Она добавила, что Роспотребнадзор расширяет линейку тест-систем, в нее попадают все экспресс-тесты, «которые также будут основанием для постановки диагноза».

Вместе с тем Анна Попова заявила, что в России не зафиксировано изменений мутаций коронавируса, которые могли бы сделать его опаснее, «то есть он не становится более патогенным или вирулентным, не становится более "злым" или более заразным». Она добавила, что ученые в мире не прогнозируют этого в ближайшее время.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19. По ее словам, локдаун не понадобится вводить при соблюдении всех мер, однако, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, напомнила она.

По данным на 19 ноября, число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило два миллиона и достигло 2 015 608. Общее число выздоровлений составляет 1 526 656, летальных исходов — 34 850.