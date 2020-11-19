Россиян призвали не посещать общественные места без «невероятной» необходимости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не посещать общественные места без «невероятной» необходимости. Она предупредила граждан в программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Сегодня нужно поберечь себя и близких и не нужно выходить в общественные места, если для этого нет какой-то совершенно невероятной необходимости», — сказала она.

Также в ходе интервью Попова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в России. Однако, по ее словам, локдаун не понадобится вводить при соблюдении всех мер.

Ранее российский профессор, врач-аллерголог, доктор медицинских наук Вера Ревякина назвала реже болеющую COVID-19 категорию людей. По ее словам, люди с аллергией реже заражаются и болеют COVID-19.

По данным на 19 ноября, число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило два миллиона и достигло 2 015 608. Общее число выздоровлений составляет 1 526 656, летальных исходов — 34 850.