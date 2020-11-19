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Названы ранние симптомы коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Боль в животе и повышенная усталость могут говорить о заражении коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на исследования врачей.

Обзор 36 посвященных COVID-19 исследований, в которых приняли участие тысячи инфицированных пациентов, показал, что каждый пятый больной испытывал проблемы с кишечником. «Боль в животе может быть вызвана множеством причин, но одной из них является заражение вирусом», — заметила доктор Митч Уилсон (Mitch Wilson). Она подчеркнула, что проблемы с пищеварением часто говорят о том, что пациент болен чем-то серьезным.

Очередным ранним симптомом назвали конъюнктивит, который развивается примерно у трех процентов больных COVID-19. Обычно это происходит, когда инфекция попадает на слизистую оболочку глаза. Больные коронавирусом также жаловались на спутанность сознания, которая преследовала их в течение недель или даже месяцев после полного выздоровления. Журналисты сослались на исследование Имперского колледжа Лондона, в котором утверждается, что COVID-19 имеет хронические когнитивные последствия и может повлиять на работу мозга.

Заключительным симптомом, о котором рассказали британские журналисты, стала усталость. Ученые заявили, что 52 процента пациентов из 128 принимавших участие в исследовании больных сообщали о чувстве постоянной усталости. Сонливость и желание отдохнуть не покидала некоторых пациентов даже спустя 10 недель после выздоровления. Усталость была названа специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) третьим наиболее распространенным симптомом коронавируса.

В начале ноября ученые назвали делирий — психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания и нарушением мышления и эмоций — одним из ранних симптомов коронавируса. Появление делирия у больных COVID-19, как правило, вызвано гипоксией, кислородным голоданием и другими факторами.

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