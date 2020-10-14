Эксперт назвала способ очистить смартфон от коронавируса. Об этом главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина рассказала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, гаджеты являются одним из средств распространения вируса. Мурзина подчеркнула, что их следует очищать также, как и руки, то есть регулярно мыть или обрабатывать дезинфицирующим средством. Она отметила, что флагманские модели ведущих марок, которые обладают высоким уровнем водонепроницаемости, можно даже мыть под краном.

При этом специалист объяснила, что при протирании смартфона влажными салфетками или другим дезинфицирующим средством повреждается покрытие, которое защищает гаджет от отпечатков пальцев и жира.

Ранее ученые Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями определили «срок жизни» коронавируса на поверхности денежных банкнот, металлических поручнях и смартфонов. Согласно исследованию, вирус способен жить на гладких поверхностях при комнатной температуре на протяжении 28 дней.