Названа вероятность заражения коронавирусом от смартфона

Использование смартфона повышает риск заражения, если прикасаться к нему загрязненной рукой или перчаткой. Эту вероятность в разговоре с радиостанцией Sputnik назвал член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко.

Он отметил, что инфекция может проникнуть в организм человека воздушно-капельным путем или через прикосновения, и второе может относиться к телефону. Согласно выводам ученых, вирус долго остается жизнеспособным на пластике, металле и других твердых поверхностях. «Если он там сохраняется, то какой-то риск есть», — сказал Бровко, отметив, что пока не было больших исследований на тему опасности смартфонов во время эпидемии.

Чтобы минимизировать угрозу, рекомендуется не трогать дисплей смартфона после контакта с другими поверхностями, использовать наушники или гарнитуру. «Если телефон позвонил, то лучше снять перчатку, взять чистой рукой телефон, ответить или воспользоваться громкой связью», — добавил собеседник радиостанции.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как избежать заражения в кинотеатрах и фитнес-центрах. По его словам, кроме ношения средств защиты, при походе в кино надо отказаться от покупки напитков и попкорна, а в спортзале необходимо следить за чистотой тренажеров и соблюдать дистанцию.

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