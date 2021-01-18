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США предрекли полмиллиона смертей от коронавируса и наступление «мрачных» недель

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Фото: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Новая глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски предрекла стране полмиллиона смертей от коронавируса уже к середине февраля. Об этом она рассказала в интервью CBS News.

По ее словам, ситуация с вирусом в США лишь продолжит ухудшаться. Директор отметила, что США еще предстоит столкнуться с последствиями того, что произошло из-за праздничных новогодних поездок. Валенски добавила, что такое поведение приведет к высокому уровню госпитализаций и смертей. Она также подчеркнула, что страну ожидают несколько «мрачных» недель.

Ранее ученые из американского штата Огайо обнаружили две новые мутации коронавируса, предположительно, возникшие в США. Исследователи заявили, что одна из разновидностей вируса быстро стала доминирующим штаммом в столице штата Колумбусе в конце декабря — начале января. По мнению специалистов, эта мутация может оказаться более заразной, но маловероятно скажется на эффективности вакцин.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в США составило 23 923 474. В результате заражения скончались 397 532 американца.

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Transcript: Rochelle Walensky discusses coronavirus on "Face the Nation," January 17, 2021
Новые мутации коронавируса обнаружены в США
В мире зафиксировали рекордный рост числа заразившихся коронавирусом