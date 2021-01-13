В мире зафиксировали рекордный рост числа заразившихся коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом: чуть менее 5 миллионов новых случаев было обнаружено на прошлой неделе во всем мире. Соответствующая информация размещена на официальном сайте организации.

Больше половины новых случаев — 51 процент — было обнаружено в Северной и Южной Америке. При этом США продолжают занимать первое место среди всех стран мира по росту заболеваемости: там за минувшую неделю коронавирусом заразилось 1 786 773 человека. Это на 35 процентов больше, чем в предшествующую неделю. Второе место по числу новых случаев занимает Соединенное Королевство, где число зараженных коронавирусом за неделю достигло 417 620. Следом за ней идет Бразилия, где недельный прирост составил 313 130 случаев. Россия занимает четвертое место — за прошлую неделю коронавирусом заразилось 165 167 россиян.

По данным ВОЗ, число летальных случаев также возросло на минувшей неделе: во всем мире было зафиксировано более 85 тысяч смертей от осложнений, вызванных заболеванием.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила, что в следующем году мир не сможет достичь коллективной иммунизации. Специалист отметила, что со временем вакцины от коронавируса поступят во все страны, а пока необходимо придерживаться противовирусных мер, чтобы защитить уязвимые слои населения.