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ВОЗ оценила вероятность появления коллективной иммунизации в 2021 году

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Фото: GUSTAVO GRAF MALDONADO / Reuters

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан оценила вероятность появления коллективной иммунизации в 2021 году. Ее слова передает ТАСС.

По мнению Сваминатан, в следующем году мир не сможет достичь коллективной иммунизации. «В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения», — пояснила она.

Специалист отметила, что со временем вакцины от коронавируса поступят во все страны. «Но мы должны быть терпеливыми», — добавила она. По словам Сваминатан, год назад никто не мог представить, что в мире появится сразу несколько вакцин. Несмотря на это, меры против коронавируса необходимо соблюдать как минимум до конца года, заключила она.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что победе над пандемией мешает в том числе распространение в соцсетях недостоверной информации и конспирологических теорий.

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