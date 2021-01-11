В ВОЗ раскрыли мешающий победе над коронавирусом фактор

Распространение в соцсетях недостоверной информации и конспирологических теорий о коронавирусе мешает победе над пандемией. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе брифинга, трансляция доступна в Twitter.

По его словам, этот фактор вызывает обеспокоенность у специалистов организации. «Политические или идеологические цели очень небольшой группы лиц разыгрываются в социальных СМИ в качестве средства, нацеленного на разрушение и срыв очень важного процесса, который мы сейчас осуществляем в мире, — установления контроля над COVID-19», — пояснил Райан.

Он напомнил, что эксперты ВОЗ пытаются остановиться вирус, который унес жизни почти двух миллионов человек. Тем, кто борется с COVID-19, не нужны конспирологические теории, подчеркнул Райан.

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Директор программы ВОЗ негативно отреагировал на распространение фейков о пандемии, которые побуждают население к неверию в реальность этого вируса. Он подытожил, что социальные медиа представляют собой мощное средство для решения обществом многочисленных задач, однако человечество не должно позволить «ненавистникам» разрушить эту платформу.

В ноябре 2020-го в организации порассуждали о переубеждении противников вакцинации от коронавируса. Так, они могут поменять свое мнение, если испытания препарата докажут безопасность и эффективность. Там также понадеялись, что фейки не повлияют на позитивное отношение населения к вакцине, так как она поможет вернуться к привычным условиям жизни.

10 января число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 90 миллионов. Из них более 49,8 миллиона пациентов выздоровели, а более 1,9 миллиона скончались. Наибольшее число выявленных заражений наблюдается в США, Индии, Бразилия. Россия занимает четвертую позицию.