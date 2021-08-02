Названы самые популярные бюджетные смартфоны в России

Самым популярным дешевым смартфоном в России оказался Xiaomi Poco M3. Об этом сообщает издание Ferra со ссылкой на отчет AliExpress.

Представители компании «AliExpress Россия» назвали лучшие по продажам бюджетные телефоны стоимостью до 15 тысяч рублей, реализованные на платформе за лето. Лидером оказался Xiaomi Poco M3, который доступен на площадке в среднем за 13,7 тысячи рублей. В тройку также вошли Xiaomi Redmi 9A, оцененный в 8,9 тысячи рублей, и доступный за 11,2 тысячи рублей Redmi 9С.

Топ-5 списка замыкают еще два смартфона Xiaomi — Poco M3 Pro и Redmi Note 10. В него также попали Realme Narzo 30 5G, Realme C21, Xiaomi Redmi 9. Замыкают рейтинг аппараты Samsung — расположившиеся на последних строчках Galaxy A12 и Galaxy A02 доступны за 12,9 и 10,9 тысячи рублей соответственно.

Таким образом, в топе лидируют смартфоны Xiaomi — в первой десятке шесть представителей данного бренда.

В начале июля представители «AliExpress Россия» составили рейтинг самых востребованных телевизоров. Отмечается, что спрос на телевизоры в мае среди россиян вырос на 42 процента, а список возглавила 50-дюймовая модель TCL P615, оцененная в 21 тысячу рублей.