Назван самый популярный производитель наушников в России

Компания Apple возглавила рынок беспроводных наушников в России в денежном выражении по итогам первого полугодия. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Согласно отчетам оператора МТС и ретейлера «Связной», которые оказались в распоряжении журналистов, Apple лидирует по объему привлеченных средств. По данным оператора, компания заняла 40 процентов рынка со своими наушниками AirPods, на втором и третьем местах с долей 14 и 13 процентов находятся JBL и Xiaomi соответственно. В «Связном» подтвердили лидерство американской компании и заявили, что Apple получила от продаж таких устройств 8,2 миллиарда рублей.

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При этом самым популярным производителем беспроводных гарнитур в количественном выражении на отечественном рынке стал JBL. По информации МТС, компания заняла 20 процентов рынка, ниже расположились Xiaomi (14 процентов) и Apple (11 процентов). «JBL продала за указанный период 971 тысячу беспроводных устройств, Xiaomi – 666 тысяч, Apple — 537 тысяч», — говорится в отчете «Связного».

Также в обеих компаниях отметили, что в первом полугодии проводные наушники впервые потеряли первенство по количеству купленных устройств. Доля гарнитур с проводом составила 47 процентов, продажи снизились на 18 процентов. «Безусловно, интерес к ним будет сохраняться и дальше, это удобный аксессуар, который наравне с зарядным устройством уже стал незаменимым для пользователей», — подчеркнул вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин.

В середине августа о том, что беспроводные наушники впервые оказались популярнее проводных в России, сообщили представители «М.Видео — Эльдорадо». Доля таких гарнитур превысила 50 процентов, на TWS-модели (True Wireless Stereo) пришлось около 40 процентов продаж.