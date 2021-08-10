Взрыв наушников привел к смерти человека

В Индии мужчина скончался из-за взрыва наушников. Об этом сообщает местное издание TV9Marathi.

Как сообщают очевидцы, сильный хлопок и последовавшее за ним отключение электричества произошли в момент, когда жертва работала за компьютером в своем доме. Трагедия случилась в деревне Удайпурия в штате Раджастхан, погибшим оказался 28-летний Ракеш Нагар (Rakesh Nagar). Родственники Нагара доставили того в больницу, однако позже он скончался.

По словам медиков, взрыв нанес заметные повреждения в районе головы мужчины. По сообщению некоторых источников, могла произойти остановка сердца из-за шока.

В первую очередь издания сообщали, что Нагар погиб во время использования беспроводных наушников — считалось, что произошел перегрев и взрыв аккумулятора аксессуара. Позже журналисты сообщили, что мужчина пользовался проводными наушниками. Детали происшествия и причины взрыва уточняются.

В начале июля индийские журналисты рассказали о взрыве смартфона Xiaomi Poco C3, который принадлежал 31-летнему жителю города Малаппурам. В момент возгорания аппарат находился в кармане брюк пострадавшего и нанес тому сильные ожоги.